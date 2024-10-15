ТЦК скасував відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".

На Закарпатті затримали ректора та проректора приватного університету, які формально зараховували ухилянтів на навчання для отримання відстрочки від мобілізації. Правоохоронці викрили 225 фейкових студентів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що керівництво університету без вступних іспитів зараховувало ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

"Фігуранти обіцяли таким "студентам" безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво університету залучило до незаконної діяльності посадовця військової служби правопорядку", - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, після викриття місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".

За інформацією Нацполіції, ректор та експроректор приватного університету вимагали від ухилянтів 1500 євро за отримання статусу "студента". А працівник ВСП вирішував питання в отриманні фейковими студентами відстрочки від мобілізації. Вартість цієї послуги коливалася від 500 до 1000 доларів.

За попередніми даними, за такою схемою зловмисники допомогли уникнути призову близько 300 особам.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Трьох фігурантів помістили під варту з правом внесення застави на загальну суму понад 3 млн грн.

За інформацією журналіста та депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, затримано ректора Східно-європейського слов’янського університету Людмилу Несух.

Він додав, що під час обшуків у справі було вилучено понад 4,5 млн грн у різній валюті.

Скандал довкола керівниці Хмельницької МСЕК

Нещодавно керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи викрили у незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї та членів її родини виявили майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах – і це лише готівкою. Також родина володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев’ятьма елітними автівками. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині.

Її взяли під варту з правом внесення застави у 500 млн грн.

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