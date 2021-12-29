Чоловік пошкодив ногу і не міг спуститися з даху самотужки.

Рятувальники "Київської служби порятунку" впустили травмованого чоловіка, коли знімали його з даху гаража.

Читайте такожВ Одесі чоловік заліз до чужого дому та зламав каналізаціюУ повідомленні КАРС, яке наразі видалено (кешована версія доступна тут), зазначалося, що на вулиці Хрещатик чоловік "невдало приземлився на покрівлю гаража, травмувавши собі ногу".

Інцидент стався посеред ночі на вівторок, 28 грудня. Постраждалий намагався наздогнати грабіжників, які викрали його особисті речі,

Виклик отримав оперативний черговий Служби порятунку "101". На місце скерували працівників КАРС, які, як йшлося в повідомленні, "за допомогою ковшових нош та драбини зняли потерпілого з даху та передали працівникам швидкої допомоги".

Згодом в мережі з’явився відеоролик, на якому можна побачити, що знімаючи потерпілого з гаража, рятувальники впустили його. Ролик розмістили на наразі недоступному акаунті в @spesial_subdivision в TikTok.

Примітно, що у фотозвіті КАРС можна побачити весь процес порятунку, окрім безпосередньо падіння постраждалого.

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