Коли пожежу було повністю ліквідовано, на місце прибули власники квартири, які неймовірно зраділи, що їх улюбленець живий.

У Києві рятувальники витягли з палаючої квартири кота, який не подавав ознак життя.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

До рятувальників надійшло повідомлення, що на проспекті Відрадному стрімко розвивається пожежа. Вони швидко виїхали на місце інциденту.

Поки одне відділення прокладало лінію та гасило пожежу ззовні, друге вже проводило деблокування вхідних дверей квартири, аби гасити вогонь зсередини та не допустити розповсюдження вогню на всю квартиру.

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«В ході розвідки, рятувальники помітили, що на дивані, в охопленому димом приміщенні, лежить котик, і практично не подає ознак життя», - йдеться у повідомленні.

Бійці винесли чотирилапого на свіже повітря, відразу змочили водою та дали подихати за допомогою апарату на стисненому повітрі.

Коли ж пожежу вже було повністю ліквідовано, на місце прибули власники квартири, які неймовірно зраділи, що їх улюбленець живий. Подякувавши вогнеборцям за порятунок, вони направились з чотирилапим до ветеринарної клініки, аби остаточно впевнитись що життю кота нічого не загрожує.

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Автор: Денис Прядко