Для того, щоб врятувати життя жінці, правоохоронцям довелося вибити двері в кімнату.

В Одесі патрульні у середу, 15 вересня, врятували жінку, яка порізала собі на руках вени.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, вчора ввечері інспектори Тарас Міщенко та Христина Задорожна отримали виклик про спробу самогубства на вулиці Жаботинського.

За даними відомства, стурбовані дочки повідомили, що їхня мати закрилася в кімнаті та хоче накласти на себе руки.

Читайте такожСекунди до загибелі: у мережі показали, як залізничник врятував пішохода у Рівному (відео)"Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою. На місці події вони прийняли рішення вибити двері замкненої зсередини кімнати... Всередині патрульні побачили жінку з множинними порізами й лезом в руках", – розповіли в управлінні.

Інспектори зупинили кровотечу, наклавши пов'язки, а також почали заспокоювати жінку. Пізніше на місце події прибула швидка допомога, медики якої госпіталізували потерпілу.

Раніше схожий інцидент трапився у місті Дніпро – 14-річна дівчина наважилася на смертельно небезпечний крок, але змогла вижити.

Малолітня вранці 2 вересня зістрибнула з Усть-Самарського та самостійно припливла до берега.

Журналісти дізналися, що дівчину на березі чекали поліцейські. Копи викликали для неї швидку.

Дівчину госпіталізували. Швидше за все, вона не отримала серйозні травми, оскільки її нібито планували відпустити додому в той же день.

Автор: Лариса Козова