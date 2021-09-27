Поблизу села Поташня у Київській області жінка пішла до лісу по гриби та знайшла там гранату.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Київській області.
Зазначається, що 26 вересня о 17:45 надійшло повідомлення від жінки, яка збирала гриби в лісі, про небезпечну знахідку - вибухонебезпечний предмет часів минулих війн у лісовому масиві державного підприємства "Тетерівський лісгосп".
Рятувальники провели маркування місцерозташування небезпечної знахідки та встановили, що це ручна граната РГД-33 часів Другої світової війни.
"27 вересня за поданою заявкою піротехнічною службою Мобільного рятувального центру ДСНС вилучено даний вибуховий пристрій для знищення", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зауважують, що останнім часом почастішали випадки, коли грибники знаходять у лісах вибухонебезпечні предмети, а тому закликають громадян бути особливо обережними, суворо дотримуватись правил безпеки та при виявленні вибухонебезпечних і схожих на них предметів негайно повідомляти за номерами "101" чи "102".
Раніше київські оперативники затримали чоловіка, який гуляв містом з гранатою в кишені. В Одесі чоловік погрожував гранатою під час спортивного заходу на шкільному стадіоні. А у Дніпрі затримали відвідувача, який прийшов з "гранатою" до банку.
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