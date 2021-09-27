Йдеться про ручну гранату РГД-33 часів Другої світової війни.

Поблизу села Поташня у Київській області жінка пішла до лісу по гриби та знайшла там гранату.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Київській області.

Зазначається, що 26 вересня о 17:45 надійшло повідомлення від жінки, яка збирала гриби в лісі, про небезпечну знахідку - вибухонебезпечний предмет часів минулих війн у лісовому масиві державного підприємства "Тетерівський лісгосп".

Рятувальники провели маркування місцерозташування небезпечної знахідки та встановили, що це ручна граната РГД-33 часів Другої світової війни.

"27 вересня за поданою заявкою піротехнічною службою Мобільного рятувального центру ДСНС вилучено даний вибуховий пристрій для знищення", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зауважують, що останнім часом почастішали випадки, коли грибники знаходять у лісах вибухонебезпечні предмети, а тому закликають громадян бути особливо обережними, суворо дотримуватись правил безпеки та при виявленні вибухонебезпечних і схожих на них предметів негайно повідомляти за номерами "101" чи "102".

Раніше київські оперативники затримали чоловіка, який гуляв містом з гранатою в кишені. В Одесі чоловік погрожував гранатою під час спортивного заходу на шкільному стадіоні. А у Дніпрі затримали відвідувача, який прийшов з "гранатою" до банку.

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Автор: Таня Поляковська