Подробиці затримання обіцяють повідомити пізніше.

Правоохоронці затримали ув'язненого Олега Кочеткова, який втік в Одесі вчора ввечері зі спецавтомобіля під час конвоювання.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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"Втікач затриманий. Спеціальна поліцейська операція "Сирена" знята", - сказано в повідомленні.

Подробиці затримання обіцяють повідомити пізніше. За фактом втечі з-під варти розпочато провадження за ч.1 ст. 393 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Втеча ув'язненого Кочеткова з-під конвою: що відомо

Вчора ввечері в Одесі приблизно о 21:00 з автомобіля правоохоронців втік ув'язнений Олег Кочетков (1982 року народження).

Чоловік, засуджений на 4 роки за крадіжку, втік, коли його конвоювали з Одеського СІЗО на залізничний вокзал.

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Автор: Лариса Козова