Компанія не збирається зволікати з оновленнями.

Mozilla оголосила, що Firefox протягом найближчих трьох років перетвориться на ШІ-браузер. Новий директор компанії Ентоні Ензор-ДеМео каже, що Firefox залишиться головним продуктом, але еволюціонуватиме в бік ШІ та стане частиною ширшої екосистеми сервісів.

За його словами, штучний інтелект у Firefox буде опціональним. Користувачам обіцяють зрозумілі налаштування, прозорість у питаннях приватності та даних, а головне - можливість повністю відключити ШІ: "ШІ завжди має бути вибором", - підкреслює Ензор-ДеМео.

При цьому Mozilla планує діяти швидко і пояснює це тим, що браузери стають центральною точкою цифрового життя, а ШІ змінює саму логіку роботи з софтом.

Проблема в тому, що користувачі цього ентузіазму не розділили - у соцмережах і на Reddit новина викликала шквал критики. На думку користувачів, Firefox був ідеальним кандидатом на роль "анти-ШІ-браузера", і попит на такий продукт реально існує. Замість цього Mozilla, на думку коментаторів, просто женеться за трендом.

Сам Ензор-ДеМео з цим не згоден. Він вважає, що ставка на ШІ допоможе Firefox залучити нову аудиторію, зміцнити незалежність Mozilla і задати вищий стандарт для всієї індустрії.

