Відповідно до задуму, дозволити витрачати ці кошти пропонувалося після війни.

Народний депутат, секретар комітету Верховної Ради України з нацбезпеки та оборони Роман Костенко запропонував ввести новий податок у розмірі 2-3% з доходу українців, гроші з якого мали б йти на депозити військовим.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню "Українська правда".

"Відкриємо всім солдатам депозити, які вони зможуть використати після війни", - сказав Костенко.

За його словами, частина виплат буде "капати" їм на депозит, і після війни вони зможуть спрямувати ці гроші на погашення кредитів, навчання дітей або інші потреби. Він пояснив, що такий механізм має стати формою суспільної відповідальності перед тими, хто воює.

"Воює в нас один мільйон. Так давайте створимо такі умови, що після війни ці 40 мільйонів, як знак поваги або як обов'язок, платитимуть податок в 2-3%. Їх будуть виплачувати людям, які воювали. Якщо з 40 мільйонів громадян воює один мільйон, то ми можемо зробити так, щоб цей борг потім віддавався", - підсумував нардеп.

16 грудня стало відомо, що в Україні працюють над створенням окремого Фонду відбудови, який у перспективі може наповнюватися від окремого податку. Втім, пізніше заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум уточнила, що жоден новий податок уряд наразі вводити не планує.

Раніше Кабмін схвалив новий законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Цей документ передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інших.

