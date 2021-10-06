Серед тих, хто отруївся на Івано-Франківщині, є двоє дітей.

В Івано-Франківській області (Прикарпаття) кількість госпіталізованих внаслідок отруєння в закладі громадського харчування "Crispy" у місті Калуш зросла з восьми до 12 осіб, двоє з них – у важкому стані.

Про стан постраждалих повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної держадміністрації.

Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт, сальмонельоз.

У відомстві зазначили, що станом на 5 жовтня до Калуської міської лікарні потрапили 12 осіб, зокрема, двоє дітей. Десять пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, серед них двоє дітей. Важка форма – у двох осіб.

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На об'єкті спалаху проводять епідрозслідування.

Раніше стало відомо, що в місті Калуш Івано-Франківської області станом на 4 жовтня в результаті отруєння в закладі громадського харчування "Crispy" були госпіталізовані вісім осіб.

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Автор: Світлана Макринська