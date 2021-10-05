Серед захворілих – одна дитина.

У місті Калуш Івано-Франківської області госпіталізовано 8 осіб через отруєння у закладі громадського харчування "Crispy".

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"Державна установа "Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" інформує про зареєстрований груповий осередок гострої кишкової інфекції в закладі громадського харчування "Crispy" у місті Калуш", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що станом на 4 жовтня госпіталізовано 8 осіб, з них одна дитина до 15 років.

Усі хворі доправлені до інфекційного відділення Калуської міської лікарні.

Раніше, як писав УНІАН, у Кіровоградській області лише за добу дві жінки смертельно отруїлися дикорослими грибами.

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Автор: Світлана Макринська