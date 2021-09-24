Учасник "Голосу країни" Богдан не розуміє, чому ніхто з трьох дорослих жінок одразу після появи симптомів отруєння не викликав "швидку". "Для мене це загадка, бо бабуся медик", - каже він.

Три жінки, які раптово померли в Коростені Житомирської області, були рідними учасника вокального шоу "Голос країни" Богдана Мухи.

Ймовірною причиною смерті жінок називається отруєння блідою поганкою. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Богдан приїхав з Києва до Коростеня одразу, дізнавшись про смерть 48-річної матері, та потрапив на три похорони.

"Я знаю, що моя бабуся, мама і тітка їли гриби, їм було зле. Бабуся з тіткою були тут, мама допомагала старенькому дідусю. Їй теж було зле весь день", - розповів учасник "Голосу країни".

Читайте такожСтала відома можлива причина смертельного отруєння малолітніх сестер на Вінниччині (відео)Журналісти дізналися, що правоохоронці під час огляду помешкання знайшли посуд з грибами і якусь випивку. Припускають, жінки могли отруїтися блідою поганкою. Хоч отруєння неякісним алкоголем теж не відкидають.

За словами сусідів, жінки самі по гриби не ходили, їх пригостив приятель. Але після трагедії його не бачили. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею навмисне вбивство. Тож чоловікові, який приніс гриби, може загрожувати пожиттєве ув'язнення.

Раніше про смерть трьох жінок у Коростені повідомили в поліції, проте не називали імен. Спочатку померла жінка 1968 року народження. Уже наступного дня з’ясувалось, що за місцем проживання жінки виявлено тіла ще двох людей – її матері, 1944 р.н., та сестри, 1973 р.н. Їх знайшов син померлої, коли приїхав організовувати поховання.

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Автор: Ольга Робейко