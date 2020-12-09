Нардеп Юрченко став жертвою нападу / фото УНІАН, Олександр Синиця
У поліції підтвердили інформацію про напад на народного депутата Олександра Юрченка.
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Як повідомила УНІАН прес-секретар Голосіївського управління поліції Христина Кір’якова, на депутата напали двоє осіб.
За її словами, Юрченко сам зателефонував на лінію “102” близько 12:00 і повідомив про напад.
На місце виїхали правоохоронці, які з’ясовують деталі інциденту.
Також вона уточнила, що напад було скоєно на вулиці Велика Васильківська.
Корупційний скандал з Юрченком: що відомо
- 17 вересня прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов'язків. Його дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.
- Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис.доларів за внесення пропозицій до законопроекту з переробки твердих побутових відходів і надалі - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.
- Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".
- 21 вересня Вищий антикорсуд Юрченко обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 3 млн 1 тис.656 грн.
- Юрченка було взято під варту близько 20:00 21 вересня.
- 25 вересня за Юрченка внесли заставу, на нього наділи електронний браслет. 4 листопада суд постановив е-браслет з підозрюваного зняти.
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