Через кілька днів після похорону шеврони зникли.

На могилі загиблого військового пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" вчинили акт вандалізму. Невідомі вкрали шеврони, які там залишили побратими воїна.

Про це повідомила дівчина, з якою зустрічався пілот, Меланія Подоляк у Twitter.

За її словами, побратими "Джуса" залишили на його могилі близько 20 шевронів на знак пам'яті про пілота. Однак через кілька днів після похорону шеврони зникли.

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Дівчина попросила невідомого вандала написати їй, щоб повернути шеврони. Більше того, вона пообіцяла замість них дати щось набагато більш унікальне та цінне. Меланія пообіцяла, що це буде конфіденційно.

"Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені", – написала Меланія Подоляк.

Загибель "Джуса"

25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа з двома літаками L-39. В результаті загинули троє досвідчених українських пілотів - майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пільщиков з позивним "JUICE".

Президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від цієї країни 42 винищувачі F-16. При цьому Данія пообіцяла передати українській армії ще 19 літаків.

Крім того, перші шість винищувачів повинні прибути ближче до цього Нового року.

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