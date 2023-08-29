Загиблий пілот Андрій Пільщиков докладав багато зусиль, аби Україна отримала літаки F16.

У майбутньому, один з багатоцільових винищувачів F16, які надійдуть на озброєння Повітряних сил ЗСУ, отримає позивний "Джус" на честь загиблого українського пілота Андрія Пільщикова.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Єрмак відзначив, що Пільщиков "знищував росіян і був одним з кращих українських пілотів", а також "мріяв літати на F16 і в команді багато зробив для того, щоб Україна отримала ці літаки".

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"Твоє ім‘я назавжди вписане в історію України. Герой на ім‘я Андрій, позивний Джус. Наші пілоти літатимуть на F16. Небо буде нашим, як ти мріяв. Думаю, що один з літаків точно отримає твій "позивний" Juice. Дякую за все, що ти зробив для України", - повідомив Єрмак.

Загибель пілота "Джуса"

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа з двома літаками L-39. В результаті загинули троє досвідчених українських пілотів - майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пільщиков з позивним "JUICE".

Президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від цієї країни 42 винищувачі F-16. При цьому Данія пообіцяла передати українській армії ще 19 літаків.

Крім того, перші шість винищувачів повинні прибути ближче до цього Нового року.

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