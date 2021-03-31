Спочатку чоловік вибіг з гранатою на вулицю, а коли приїхала поліція, зачинився у квартирі. Правоохоронцям довелося вирізати двері.

У Миколаєві спецпризначенці штурмували квартиру, де зачинився чоловік із бойовою гранатою.

Читайте такожРозпилив газ і побив: у Києві патрульному загрожує 8 років в'язниці за напад на перехожогоЯк розповіли у відділі комунікації поліції області, 30 березня до правоохоронців звернулася його колишня співмешканка. Жінка розповіла, що під час сварки чоловік погрожував їй предметом, схожим на гранату, а потім пішов із ним на вулицю у двір багатоповерхових будинків на Центральному проспекті міста.

Коли ж на місце приїхала поліція, спецпризначенці та вибухотехніки, чоловік побіг до квартири й зачинився там. Поліцейські оточили район можливої небезпеки, і спецпризначенцям довелося брати помешкання штурмом.

"Чоловіка роззброїли, гранату РГД-5 оглянули спеціалісти вибухотехнічної служби, вона виявилась бойовою", - повідомили в поліції.

Згодом з'ясувалося, що вдома у 30-річного громадянина окрім гранати правоохоронці вилучили також предмет, схожий на тротилову шашку, та детонатори.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Чоловікові загрожує від трьох до семи років в'язниці. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

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Автор: Катерина Комолова