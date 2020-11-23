Два місяці Кривош має пробути у психіатричній лікарні Львова.

Луцький міськрайонний суд постановив помістити до психіатричної лікарні Максима Кривоша (Плохого), який у липні захопив автобус із заручниками на центральній площі міста.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на рішення суду.

Про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи клопотали СБУ та прокуратура. Експертиза виявила, що Кривош має певні психічні розлади, однак для їх кваліфікації необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за Кривошем. Через це суд вирішив відправити підозрюваного до Львівської обласної психлікарні. Там він перебуватиме упродовж двох місяців.

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Захист "терориста" подав на таке рішення апеляцію, однак 16 листопада її було відхилено й рішення почало діяти

Захоплення автобуса із заручниками в Луцьку: що відбулося

21 липня у Луцьку озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус з пасажирами. У заручниках опинились 13 осіб. Ввечері всі захоплені громадяни були звільнені, а чоловіка затримано. Кривошу 44 роки, він двічі судимий.

23 липня суд обрав Кривошу запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Йому інкримінують вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України). У суді Кривош назвав свій вчинок перфомансом.

Під час перебування під вартою Кривош навіть встиг оголосити голодування - йому не сподобалися умови в СІЗО.

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Автор: Юрій Годован