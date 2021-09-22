З самим Шефіром все в порядку, у нього "невеликий шок".

У результаті обстрілу автомобіля першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра постраждав його водій. Він у важкому стані в лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам розповів позафракційний народний депутат Євген Шевченко.

"Тільки що Давид Арахамія розмовляв з Сергієм Шефіром, і інформація підтвердилася, що напад був. Водій доставлений в лікарню"Феофанія". Триває розслідування... З Шефіром все гаразд, він був у машині", – сказав депутат.

Він додав, що водій поранений, перебуває у важкому стані.

Сталася ця ситуація в районі села Лісники, додав Шевченко.

"(Стріляли – УНІАН) з вогнепальної зброї якогось. При русі стрілянина була", – зазначив він та підкреслив, що з Шефіром все гаразд, у нього лише "невеликий шок".

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Автор: Таня Поляковська