Там зазначили, що коли з’явиться інформація про "температуру тіла менше 36,6", то обов’язково буде відповідне повідомлення.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував інформацію про замах на колаборанта Олега Царьова, зауваживши, що "така інформація є".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо інформації про замах на Царьова. "Стосовно Царьова, тут можна тільки його цитату навести: "Что?". Що тут сказати. Не будемо поки ми ретельно коментувати – занадто багато честі йому. Але так, така інформація є. І не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за його станом здоров’я, але, звичайно, спостерігаємо", - зауважив Юсов.

Він додав, що тоді, коли з’явиться інформація про "температуру тіла менше 36,6", то обов’язково буде відповідне повідомлення.

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Олег Царьов: новини

Сьогодні вранці російські Telegram-канали повідомили, що в окупованому Криму, а саме в Ялті стався напад на Царьова. Це трапилося в санаторії, де він жив.

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, Царьов у важкому стані перебуває в реанімації з вогнепальними пораненнями.

Зауважується, що останнім часом Царьова переконували найняти охорону, проте всерйоз він ці поради не сприймав.

Журналіст Денис Казанський зауважує, що останнім часом Царьов досить жорстко критикував дії російської влади, і що саме Кремлю зараз вигідно його "прибрати".

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