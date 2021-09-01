Йому загрожує до 15 років в’язниці.

На Донеччині судитимуть 23-річного жителя Волноваського району за зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 червня близько 23:00 чоловік разом зі знайомими та родичами святкував у дворі власного приватного домоволодіння день народження.

"Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник заманив до спальної кімнати 13-річну гостю та вчинив стосовно неї дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Чернігові на ринку біля вокзалу зґвалтували 13-річну дівчинкуЗа інформацією прокуратури, повернувшись до дому, перелякана дівчинка розповіла про все матері, яка в свою чергу, звернулась до правоохоронців. Вже наступного ранку правопорушника затримали поліцейські.

Обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України), скеровано до суду для розгляду по суті.

Максимальне покарання за вказаною статтею – до 15 років за ґратами.

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Автор: Світлана Макринська