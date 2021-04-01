У повідомленні про замінування, яке надійшло правоохоронцям, не вказано конкретний медичний заклад, тож перевірка відбувається в усіх лікарнях міста.

У Києві до поліції надійшло повідомлення про замінювання низки медичних установ.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"На електронну пошту поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що в лікарнях столиці закладено вибухівку. Правоохоронці, які прибули на виклик, ретельно обстежують приміщення медичних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", - йдеться в повідомленні.

На місці подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та лікарі.

Як повідомляє Муніципальна варта Києва на сторінці в Facebook, через повідомлення про замінування евакуювали пацієнтів та персонал міської клінічної лікарні № 7, що у Святошинському районі.

"Лікарню заміновано! Такий виклик надійшов до сьомої клінічної лікарні. Наразі проходить евакуація персоналу та пацієнтів. Очікується прибуття правоохоронців", - повідомлялося близько 11:00.

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Згодом було опубліковано інформацію, що вибухонебезпечних предметів під час перевірки закладу не виявлено.

Згодом Муніципальна варта повідомила про замінування столичної лікарні №5.

Як розповіли виданню "Сегодня" у поліції, оскільки в повідомленні про замінування, яке надійшло правоохоронцям, не вказано конкретний медичний заклад - ні його назва, ні район, ні вулиця - тож перевірка вибухотехніками відбувається в усіх лікарнях міста.

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Автори: Олександр Топчій, Інна Андаліцька