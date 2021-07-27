Місцева жителька п'ять днів лікувала виразку на п'ятці вдома, до лікарів вона звернулася вже тоді, коли їй стало зовсім погано.

У Запоріжжі була зафіксована смерть від правця. Померла Літня жінка. Вона, вважають лікарі, заразилася інфекцією в місті, бо на її п'ятці була виявлена трофічна виразка.

Про це передає Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Так, 84-річну жінку у важкому стані доставили в лікарню Запоріжжя. Лікарі діагностували у неї правець. Рятувати жінку було пізно, вона померла.

На думку лікарів, місцева жителька заразилася правцем в городі, під час роботи на своїй дачній ділянці. До такого висновку вони прийшли через трофічної виразки на лівій п'яті жінки.

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"Оглянувши хвору, сімейний лікар виявив неврологічну симптоматику і запідозрив гостре порушення мозкового кровообігу. Того ж дня після низки додаткових обстежень жінку госпіталізували у відділення реанімації. Стан хворої був важким. Увечері лікарі зафіксували наростання дихальної недостатності, жінку перевели на ШВЛ. За весь час перебування в стаціонарі хвора була у вкрай важкому стані. Через два дні жінка померла", - розповіли в центрі.

Відзначається, що жінка отримала два щеплення проти правця в 1996 році. Про це свідчать записи в медичній документації.

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Автор: Поліна Кузенко