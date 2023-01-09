Заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олег Муратов, який підозрюється у підбурюванні підлеглого до дачі хабара, вийшов із СІЗО під заставу.
"Підозрюваний у справі після внесення застави у понад 3,2 млн грн вийшов із СІЗО. Це відбулося 6 січня", - повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури.
Справа заступника голови Одеської ОДА Муратова: деталі
5 січня суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3,2 млн грн заступнику начальника Одеської ОВА Олегу Муратову.
За даними слідства, він запропонував керівнику структурного підрозділу обладміністрації "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження. Справа розслідується щодо посадових осіб за фактом присвоєння державного майна.
Пропонуючи дати хабар, Муратов посилався на свої зв'язки з правоохоронними органами. Посадовця затримали після одержання 27 тис. дол. Його зв'язок із посадовими особами у правоохоронних органах перевіряється.