В Одесі голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) заварив металевою решіткою підвал з живими котами.
Читайте такожУ Львові підлітки з пістолетом напали на дітей на дитячому майданчику (фото, відео)Як передає кореспондент УНІАН, біля житлового багатоповерхового будинку, що розташований по вул. Транспортній, 9, зібралися десятки людей.
У їх числі - активісти зоозахисних громадських організацій «Закон природи» і Animal SOS Odessa.
Люди стверджують, що голова ОСББ зазначеного будинку з власної ініціативи заварив вікно, яке з вулиці веде до підвального приміщення житлового будинку.
У підвалі знаходяться, за даними активістів, кицька з кошенятами і ще чотири дорослих тварини.
Як зазначають громадські працівники, голова ОСББ відмовляється контактувати з ними, і стверджує, що рішення заварити підвал ухвалено на загальних зборах мешканців. Громадські активісти стверджують, що це не відповідає дійсності, і чоловік закрив вікно з власної ініціативи.
Присутні, серед яких є також жителі зазначеного будинку, шукали спеціальний інструмент, щоб зрізати грати.
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