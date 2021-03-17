Активісти зібралися біля житлового будинку і хотіли самостійно зрізати грати.

В Одесі голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) заварив металевою решіткою підвал з живими котами.

Читайте такожУ Львові підлітки з пістолетом напали на дітей на дитячому майданчику (фото, відео)Як передає кореспондент УНІАН, біля житлового багатоповерхового будинку, що розташований по вул. Транспортній, 9, зібралися десятки людей.

У їх числі - активісти зоозахисних громадських організацій «Закон природи» і Animal SOS Odessa.

Люди стверджують, що голова ОСББ зазначеного будинку з власної ініціативи заварив вікно, яке з вулиці веде до підвального приміщення житлового будинку.

У підвалі знаходяться, за даними активістів, кицька з кошенятами і ще чотири дорослих тварини.

Як зазначають громадські працівники, голова ОСББ відмовляється контактувати з ними, і стверджує, що рішення заварити підвал ухвалено на загальних зборах мешканців. Громадські активісти стверджують, що це не відповідає дійсності, і чоловік закрив вікно з власної ініціативи.

Присутні, серед яких є також жителі зазначеного будинку, шукали спеціальний інструмент, щоб зрізати грати.

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Автор: Лариса Козова