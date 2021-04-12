Тіло знайшли в очереті на Об'їзній дорозі поблизу Куяльника.

В Одесі затримали водія, причетного до нещодавньої загибелі пішохода на Об'їзній дорозі. Ним виявився працівник комунального підприємства, який їхав на робочому транспорті.

За інформацією поліції, тіло виявили ввечері 7 квітня в очереті на Об'їзній дорозі поблизу курорту "Куяльник". Розтин показав, що потерпілий помер від травм, отриманих внаслідок ДТП.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Поліцейські почали з'ясовувати особу жертви та шукати винуватців. 12 квітня вони повідомили, що загиблий - 28-річний житель Суворовського району Одеси, а збив його водій на великовантажному автомобілі.

Машина належить одному з комунальних підприємств. Правоохоронці вилучили її та наклали арешт.

"Чоловік зізнався: їхав 6 квітня вночі по роботі і не встиг відреагувати, коли побачив на трасі перед собою силует людини. За словами водія, він зупинився, а побачивши, як потерпілий заворушився, поїхав далі", - розповіли в поліції.

У досудовому розслідуванні призначено низку експертиз.

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Автор: Катерина Комолова