Зловмисник підійшов до групи дітей та попросив про допомогу нібито у ремонті скутера, за що обіцяв придбати морозиво та газовані напої.

У Львові за зґвалтування малолітнього судитимуть 18-річного чоловіка.

Читайте такожУкраїнка хотіла приховати згвалтування 5-річної доньки в Єгипті: в МЗС розповіли подробиціПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області.

Слідчі Залізничного відділу поліції завершили досудове розслідування за фактом зґвалтування малолітнього львів’янина та скерували обвинувальний акт на розгляд суду. За скоєне зловмиснику, 18-річному мешканцю Львова, загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Ще 18 червня до поліції надійшло повідомлення від львів’янки про те, що у Залізничному районі Львова зник її 12-річний син. Невдовзі хлопчик повернувся додому і розповів, що невідомий чоловік зґвалтував його у парку.

Того ж дня правоохоронці встановили та затримали зловмисника, причетного до скоєння злочину, 18-річного мешканця Львова, у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що 18 червня, близько 12:50, на вулиці Роксоляни у Львові зловмисник підійшов до групи дітей та попросив про допомогу нібито у ремонті скутера, за що обіцяв придбати морозиво та газовані напої. На цю пропозицію погодився 12-річний хлопець.

Скориставшись малолітнім віком та безпорадним станом дитини, зловмисник відвів його до парку, де у приміщенні одноповерхової будівлі, задіюючи залякування, погрози та перевагу у фізичній силі, зґвалтував його.

Як встановили експерти, своїми діями зловмисник спричинив малолітньому тілесні ушкодження легкого ступеня важкості, а також психологічну травму.

19 червня слідчі Залізничного відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 2 повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Для затриманого було обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави. Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

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Автор: Людмила Жерновська