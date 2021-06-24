Будинок із вибуховим сюрпризом - у Кривому Розі чоловік придбав маєток, зведений на боєприпасах.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Через місяць після купівлі будинку чоловік розпочав ремонт і наштовхнувся на металевий предмет, схожий на артснаряд. Вирішив не експериментувати зі знахідкою і викликав рятувальників. Ті з'ясували - ґрунт буквально нашпигований боєприпасами часів Другої світової війни.
За два дні вони дістали понад три десятки артилерійських снарядів, відшукали їх навіть під фундаментом будинку.
Вибухові знахідки вивезли на спеціальний полігон, де згодом і знешкодили.
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