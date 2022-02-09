Зловмисник не встиг передати представникам країни-агресора відомості, які могли завдати шкоди держбезпеці України, зазначили в українській спецслужбі.

Контррозвідники Служби безпеки України у Харківській області викрили місцевого мешканця, якого завербували російські спецслужби.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що залучення харків’янина до конфіденційного співробітництва здійснювалось під час його виїзду в Росію на заробітки. При цьому представники іноземної спецслужби застосовували погрози та психологічний тиск.

"Від громадянина України вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони. Зокрема, російську спецслужбу цікавили відомості про військові об’єкти в Харківській області, їхню дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після повернення чоловіка на Харківщину російські спецслужби вимагали виконання розвідувальних завдань, погрожуючи репресіями стосовно його родичів, які залишилися у РФ.

Читайте такожУ Харкові СБУ затримала "серійного" псевдомінера: заявляв про вибухівки в ОДА й аеропорту (фото, відео)"Завдяки своєчасним діям співробітників СБУ вдалося запобігти передачі представникам країни-агресора відомостей, які могли завдати шкоди державній безпеці України", – повідомили у відомстві.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада у формі шпигунства) Кримінального кодексу України, викритому українцю повідомили про підозру.

Нагадаємо, наприкінці січня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post сказав, що Російська Федерація може спробувати окупувати Харків.

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