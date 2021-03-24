У Львівській області чоловік до смерті забив кочергою свою співмешканку.
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.
Встановлено, що 19 березня в одному з сіл Перемишлянської ОТГ чоловік серед білого дня побив свою 33-річну співмешканку кочергою: у ході конфлікту він завдавав ударів в область голови та по різних частинах тіла. В результаті побиття жінка померла на місці.
Суд задовольнив клопотання Пустомитівської окружної прокуратури про обрання 31-річному жителю Перемишлянської ОТГ, якого підозрюють в умисному вбивстві співмешканки (ч.1 ст.115 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Одеській області чоловік забив молотком до смерті 81-річного односельчанина
- Під Києвом 19-річний хлопець замовив вбивство свого батька заради отримання спадку (фото)
- Вимагала знайти роботу: на Донеччині син зарубав матір під час сварки (фото)
- У передмісті Одеси водій на смерть збив 13-річну дівчинку
- Схопив за шию й бив кулаками по обличчю: під Дніпром чоловік жорстоко відлупцював дев'ятирічного хлопчика (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram