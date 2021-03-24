У ході конфлікту він завдавав ударів в область голови та по різних частинах тіла.

У Львівській області чоловік до смерті забив кочергою свою співмешканку.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що 19 березня в одному з сіл Перемишлянської ОТГ чоловік серед білого дня побив свою 33-річну співмешканку кочергою: у ході конфлікту він завдавав ударів в область голови та по різних частинах тіла. В результаті побиття жінка померла на місці.

Суд задовольнив клопотання Пустомитівської окружної прокуратури про обрання 31-річному жителю Перемишлянської ОТГ, якого підозрюють в умисному вбивстві співмешканки (ч.1 ст.115 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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Автор: Денис Прядко