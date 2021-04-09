Кошти надійдуть на рахунки упродовж кількох банківських днів.

Фонд соціального страхування України (ФССУ) профінансував державні одноразові допомоги для 12 сімей, чиї рідні померли від профзахворювання COVID-19 на загальну суму 19,93 млн гривень.

Читайте такожСмерть від COVID-19: родині медсестри з Одещини виплатили півтора мільйони гривень страховкиПро це повідомляється на сайті фонду.

Страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень виплатили сім’ям сімейного лікаря з Київської області, медичної сестри з Миколаївської області та лікаря-невропатолога з Чернігівської області.

Страхову виплату у розмірі 1 мільйон 702 тисячі 500 гривень отримали сім’ї лікаря медицини невідкладних станів і медичної сестри з Івано-Франківської області, лікаря акушера-гінеколога з Київської області, завідувача відділення – лікаря-хірурга з Одеської області, лікаря-хірурга і лікаря-педіатра з Хмельницької області, лікаря акушера-гінеколога з Черкаської області, а також сімейного лікаря з Чернівецької області.

Зазначається, що кошти надійдуть на рахунки родин упродовж декількох банківських днів.

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Автор: Катерина Шварц