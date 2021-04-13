Парламент прийняв відповідний закон. У разі його неухвалення з 30 червня 2021 року не отримали б лікарняні близько 2,5 млн осіб.

Верховна Рада повернула лікарняні виплати за тимчасову непрацездатність.

Читайте такожОплата лікарняних за період відсторонення від роботи не здійснюється - Фонд соцстрахуванняЯк повідомляє кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності)" (№ 5187) проголосували 304 народних депутати.

Документом повертається право на виплату застрахованим особам, у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

В пояснювальній записці до законопроекту нагадується, що 31 грудня 2020 року набрав чинності закон «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», який по суті започаткував систему реабілітації у сфері охорони здоров’я в Україні. Водночас ним було внесено зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Змінами з переліку страхових випадків виключено основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального страхування України, а саме «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві».

В записці сказано, що допомогу за таким страховим випадком після введення в дію цієї частини закону з 30 червня 2021 року не отримають близько 2,5 млн осіб.

Ухвалений сьогодні закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 30 червня 2021 року.

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Автор: Надя Пришляк