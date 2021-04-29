Документ повертає громадянам право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України у період тимчасової непрацездатності.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення виплати лікарняних.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, закон "Про внесення зміни до статті 22 закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності" № 1380-ІХ Верховна Рада прийняла 13 квітня.

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Документ повертає громадянам право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України у період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (так званих лікарняних).

Зазначається, що через законодавчу колізію ці виплати були скасовані після внесення змін до закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", які вводяться в дію з 30 червня.

"Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб. Закон, який підписав президент, виправляє колізію та відновлює право на одержання цієї матеріальної допомоги", - додають у прес-службі.

Документ набирає чинності з дня введення в дію закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" - 30 червня.

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Автор: Наталя Нічишина