Бютівці намагаються «вплинути на Харків» через столицю

Депутати місцевих рад усіх рівнів Харкова та Харківської області від Блоку Юлії Тимошенко закликають Президента та голову Верховної Ради сприяти у наведенні порядку в місті.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат з фракції БЮТ Валерій КАМЧАТНИЙ.

Він розповів, що вчора депутати передали до Секретаріату Президента та Верховної ради відповідне відкрите звернення.

За його словами, приводом для звернення став недавній інцидент на сесії Харківської міської ради, коли мер міста Михайло ДОБКІН та секретар міськради Геннадій КЕРНЕС дозволили собі публічні образи із застосуванням ненормативної лексики на адресу прем’єр-міністра України, міністра внутрішніх справ, губернатора Харківської області та ряду народних депутатів України. При цьому В.КАМЧАТНИЙ підкреслив, що після цього М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС висловили “прямі погрози фізичної розправи” на адресу народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА та керівника фракції БЮТ у міськраді Сергія СЬОМОЧКІНА.

Депутати просять А.ЯЦЕНЮКА звернути увагу на свавілля з боку М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА, а також сприяти створенню Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування зловживань керівників Харкова. В.КАМЧАТНИЙ додав, що на підтримку цієї ініціативи свої підписи поставили “не десятки, а вже сотні тисяч харків’ян”.

Він повідомив, що депутати закликають також Президента вжити заходів щодо захисту прав харків’ян і реагування на ситуацію, яку створили М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС. Депутати також просять Президента взяти розслідування інциденту та розвиток політичної ситуації в Харкові під особистий контроль.