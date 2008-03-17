Погода на 18 - 22 березня

Харків. 17 березня. УНІАН. 18 березня синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду з проясненнями, часом дощ, вночі на заході подекуди з мокрим снігом, удень у північних та західних областях – невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, східних областях і в південній частині – місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі буде 1-6° тепла, на сході та півдні до 9° тепла, у західних областях подекуди 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла, у північних та західних областях 3-8° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

19-20 березня в Україні теж буде хмарно з проясненнями. У західних, північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях місцями пройде невеликий дощ і мокрий сніг (вночі 19 березня повсюди). Температура 19 березня вночі буде від 3° тепла до 2° морозу, на заході до 5° морозу, вдень 3-8° тепла; 20 березня вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

В Карпатах часом йтиме невеликий сніг, температура вночі буде 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

На решті території часом дощі, окремі грози, у Криму та Приазов`ї вночі 20 березня місцями сильний дощ. Температура 19 березня вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; 20 березня вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

Вітер в Україні очікується західний і північно-західний, 7-12 м/с, 19 березня вночі у західній, вдень у південній частині, 20 березня в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

21 березня в Україні пройде невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

22 березня в західних областях очікуються помірні, у північних областях місцями невеликі опади, переважно дощ, на решті території – без істотних опадів; температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла, на півдні – місцями до 15°.

18 березня у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Часом пройде дощ (вдень невеликий). Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень +3-8°.

19-20 березня утримається хмарна з проясненнями погода. Місцями (вночі 19 березня – повсюди) пройде невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура 19 березня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла; 20 березня вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

21 березня очікується невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

22 березня місцями невеликі опади; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла.