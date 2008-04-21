Політологи припускають можливість дострокових парламентських виборів

Харків. 21 квітня. УНІАН. Політологи припускають можливість проведення в Україні дострокових парламентських виборів, але розходяться в оцінках термінів їх вірогідного проведення.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА».

Центр нагадав, що 20 квітня голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявив про існування сценарію проведення нових дострокових парламентських виборів. Цього ж дня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО припустила можливість проведення таких виборів. Центр попросив політологів відповісти на питання: «Наскільки вірогідні нові дострокові парламентські вибори?».

Так, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає достатньо високою вірогідність оголошення дострокових виборів до ВР. При цьому він переконаний, що вони можуть бути оголошені не зараз, а пізніше.

«Вірогідність дострокових виборів достатньо висока, але не зараз. Для того щоб розібратися з ситуацією, що склалася, потрібно, як мінімум, внести зміни до Конституції і змінити закон про вибори. І лише після цього можна ставити питання про дострокові вибори. Зміни до Конституції вимагають дві сесії і т.д. А значить не раніше, ніж навесні наступного року вони можуть бути проведені», - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

На думку президента Української Академії політичних наук Миколи МИХАЛЬЧЕНКА, нові дострокові парламентські вибори вірогідні з багатьох чинників. «Перший чинник – внутрішні “розбірки” коаліції. Вони підштовхуватимуть наступні вибори. Велике значення матиме зовнішній чинник. Маю на увазі активізацію Росії задля зміни коаліції, передачі влади теперішній опозиції. Є всі об`єктивні чинники для того, щоб дострокові вибори відбулися. Вони цілком вірогідні, але Україні не на користь», - вважає він.

«Хто стане ініціатором перевиборів, залежатиме від динаміки рейтингів основних політичних гравців упродовж літа. Якщо на осінь хтось з них вийде з більш позитивною динамікою, той і стане основним суб`єктом зацікавленості в дострокових виборах. Якщо соціально-економічна ситуація впродовж літа погіршуватиметься, зрозуміло, рівень підтримки Кабінету міністрів, Юлії ТИМОШЕНКО і БЮТ зменшуватиметься. Конституційний же процес, який тепер ведеться паралельно, вийде за межі цього року і навряд чи стане підставою для дострокових виборів», - вважає директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО.

На думку директора PR-групи «Politteh» Тараса БЕРЕЗОВЦЯ, підставами для дострокових виборів можуть стати як дії коаліціантів, так і дії Президента.

«Президент може спробувати зламати гру ТИМОШЕНКО розпуском парламенту. Безперечно, що за таких умов, не маючи серйозної підтримки у Верховній Раді, Президент стає на багато більш залежним від Партії регіонів, Блоку Литвина і блоку Єдиний Центр. Це може вилитися в проведення референдуму щодо змін до Конституції, ініційованого ЮЩЕНКОМ. Відомо, що пропонований ним варіант фактично передбачає узурпацію влади Президентом, йдеться навіть про скасування індивідуальної відповідальності членів Кабміну. Нинішня електоральна динаміка грає проти Президента, і будь-яка гра з Конституцією може обернутися проти нього самого. Всі ключові гравці були б зацікавлені в дострокових виборах за умови внесення змін до чинного законодавства щодо збільшення електорального порогу з 3% хоча б до 5%, а можливо й до 7%”, - вважає експерт.