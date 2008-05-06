Стороженко обіцяє порядок на матчі за Кубок України

Харків. 6 травня. УНІАН. Понад 5 тисяч працівників міліції забезпечуватимуть порядок під час проведення фінального матчу на Кубок України з футболу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк), який пройде 7 травня у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації, віце-президент Федереції футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО, коментуючи заходи безпеки харківських правоохоронців у зв`язку з проведенням Кубку.

С.СТОРОЖЕНКО запевнив, що організатори матчу та правоохоронці зроблять все, щоб не допустити у місті та на стадіоні «Металіст» вандалізму й хулігантства, і що будь-які їх прояви припинятимуться належним чином.

«Будуть уведені адекватні заходи безпеки, відповідні міліцейські підрозділи перейдуть на посилений варіант несення служби. Буде задіяно понад 5 тисяч працівників міліції. Трагедія, що сталася в наших сусідів, сумчан, в Охтирці, не повинна повторитися у нас, коли футбольні екстремісти – вандали, люди, на мій погляд, що не мають ніякого відношення до футболу, розгромили стадіон. … Звичайно, ми не дамо розгулятися ні вандалам, ні екстремістам. Будуть вжиті такі заходи безпеки, які не дозволять пронести заборонені предмети в тому числі піротехнічні вироби й предмети, якими можна нанести травму й тілесні ушкодження іншим глядачам. Ми обмежимо прохід на стадіон людям у нетверезому стані та дітям до 14 років без супроводу дорослих», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Він повідомив, що на матч у Харкові очікується приїзд понад 20 тисяч гостей, близько 14 тис. – з Донецька і понад 5 тис. – з Києва.

С.СТОРОЖЕНКО сподівається, що всі, хто приїде до Харкова, з повагою поставляться і до харків`ян, і до міста, і до стадіону, який перебуває на реконструкції. «Якщо хтось схоче почати у Харкові погроми або масове безладдя, то повинен знати, що ми підемо на порушення кримінальних справ, арешти і віддання під суд, оскільки така поведінка до футболу і спорту не має ніякого відношення. Будь-який прояв вандалізму присікатиметься найжорстокішим чином», - заявив С.СТОРОЖЕНКО.

«Ми розраховуємо, - зазначив він, - що контроль за фанатами буде встановлений ще на шляху з Києва і Донецька».

При цьому він попередив, що можливим покаранням за недотримання правил поведінки уболівальниками на стадіоні може бути у майбутньому проведення матчів без глядачів.

Водночас С.СТОРОЖЕНКО звернувся до харків`ян з проханням обмежити 7 травня виїзди на особистому автотранспорті по місту.

Заступник губернатора також повідомив, що 7 травня пройдуть урочистості з нагоди 100-річчя харківського футболу, у яких очікується участь Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

6 травня, повідомив С.СТОРОЖЕНКО, до Харкова прибуде сам Кубок, який напередодні матчу буде виставлений у вітрині одного з ювелірних магазинів міста.