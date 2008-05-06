Грузія не бачить користі від угоди з Росією

Харків. 6 травня. УНІАН. Грузія не бачила ніякої практичної користі від договору з Росією у сфері протиповітряної оборони, сказав журналістам заступник міністра оборони Грузії Бату Кутелія, коментуючи вихід країни з відповідного грузино-російського договору від 1995 року, передає "Новини-Грузія".

"Грузія вже давно не бере участь в жодній організації в рамках СНД з питань оборонної та військово-технічної співпраці", - сказав Кутелія.

Заступник міністра висловив надію, що російська сторона поставиться до цього повідомлення "з розумінням".

Грузія не бере участь в Договорі про колективну безпеку СНД і не бере участі в Раді голів оборонних відомств Співдружності.

Раніше Міністерство закордонних справ Грузії 5 травня офіційно повідомило російську сторону про вихід з двосторонньої угоди між Міністерствами оборони двох країн про співпрацю у сфері Протиповітряної оборони (ППО) від 19 квітня 1995 року. Відповідна нота була передана директором Департаменту МЗС Грузії з питань Росії Іраклієм ТОРОНДЖАДЗЕ посланникові Росії в Грузії Андрію СМАГОВІ.