Маслій отримав посаду в ОДА

Харків. 14 травня. УНІАН. Костянтин МАСЛІЙ призначений начальником управління з питань внутрішньої політики Харківської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт ОДА з посиланням на розпорядження голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

На цій посаді К.МАСЛІЙ змінив Наталію ПЕЧЕРСЬКУ, яка обіймалала її з 22 лютого 2005 р. Н.ПЕЧЕРСЬКА була звільнена за власним бажанням 25 квітня 2008 р.

К.МАСЛІЙ народився 1952 року у Харкові. В 1976 р. закінчив Харківський юридичний інститут. З липня 2007 р. обіймав посаду радника губернатора з правових питань (на громадських засадах). Працював у правоохоронних органах, зокрема, на посадах начальника Харківського міського управління УМВС України в Харківській області, заступника Головного управління МВСУ в Харківській області - начальника управління по роботі з персоналом.