Переможці конкурсу соціального плаката отримали нагороди

Харків. 14 травня. УНІАН. У Харкові до Міжнародного дня сім’ї нагороджено переможців конкурсу соціального плаката «Сирітство - це відчай, родина – це надія на життя», повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ).

Конкурс проводився за ініціативи Харківської облдержадміністрації та МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» на підтримку проведення в Україні Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Організаторами конкурсу було отримано 927 робіт від 539 авторів. У конкурсі взяли участь 11 вищих навчальних закладів Харкова, 7 шкіл та ліцеїв мистецького спрямування.

Конкурс проводився серед студентів вищих навчальних закладів та шкіл мистецького спрямування.

Переможцями конкурсу було визнано роботи студентів Харківської державної академії дизайну та мистецтва:

1 місце – ПАША Артем (приз – нутбук)

2 місце – СКРИННИК Катерина (приз – комп’ютер)

3 місце – БРИНЗЕВИЧ Тимур (приз – смартфон)

Переможцем серед учнів було визнано КОЗИНКО Лін (приз - комп’ютер).

Вже незабаром ці плакати стануть соціальною рекламою в Харкові та Україні, їх побачать мільйони людей. Тож якщо хоч одна дитина знайде батьків – це стане головною перемогою організаторів та учасників, зазначили у прес-службі.

Довідка: Конкурс соціального плаката проводився в рамках Угоди про співпрацю між Харківською ОДА та МБФ «Фонд Олександра Фельдмана». Угода передбачає співпрацю у допомозі багатодітним родинам, які виховують 10 і більше дітей, та у підтримці національного усиновлення й інших форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На реалізацію програми у 2008 році Фондом передбачено 2,7 млн грн.

Також Фонд Олександра Фельдмана в рамках співпраці з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту здійснює технічну підтримку розробки механізму фінансування потреб дітей-сиріт вихованців інтернатних закладів за принципом «гроші ходять за дитиною».

В 2008 році на будівництво дитячого будинку сімейного типу в селі Коробочкіне Чугуївського району Харківської області Фонд Олександра Фельдмана виділив 300 тис. грн. Будинок для дітей-сиріт та їхніх вихователів буде заселено у травні 2008 року.