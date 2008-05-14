Харків припиняє вакцинацію проти кору

Харків. 14 травня. УНІАН. До офіційних висновків комісії МОЗ України вакцинація проти кору в Харкові проводитися не буде

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови – директора Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігоря ШУРМУ.

За його даними, згідно з графіком вакцинації 26 травня у Харкові має розпочатися щеплення населення міста від кору. Втім, до з’ясування комісією МОЗ України причин смерті дитини, яка померла 12 травня в м. Краматорськ через кілька годин після щеплення від кору, проведення вакцинації у Харкові проводитися не буде. «Харківська міська влада не має права ризикувати здоров’ям та життям харків’ян. Тому до офіційних висновків комісії МОЗ України вакцинація проти кору в Харкові проводитися не буде»,- заявив І.ШУРМА.