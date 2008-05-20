Фельдман вніс у ВР законопрект про спеціальний статус Харкова

Харків. 20 травня. УНІАН. Після громадського обговорення народний депутат України (БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН розробив і вніс на розгляд Верховної ради України проект закону «Про місто Харків» і пов`язані з його прийняттям зміни до чинного законодавства.

Законопроект зареєстрований під номером 2512. Про це повідомляє прес-служба народного депутата.

Згідно з п.15 частини 1 ст. 92 Конституції України винятково законами визначаються принципи місцевого самоврядування, а згідно з п.8 частини 2 цієї ж статті винятково законами встановлюються порядок створення та функціонування спеціальних економічних зон. Виходячи з цього й зважаючи на те, що Харків має стратегічне значення для України, оскільки місто було на території СРСР третім за значенням індустріальним центром (після Москви й Ленінграда), залишається першим індустріальним центром в Україні, її найбільшим науковим та освітнім центром, а також другим за населенням після Києва (1,5 млн. жителів) містом. Також Харків в один з періодів новітньої історії України був її столицею, а в Європейських країнах, наприклад, у Німеччині, колишнім столицям законом надається спеціальний статус. Тому цей законопроект передбачає встановлення для міста Харкова спеціального статусу як міста найвищого стратегічного значення.

Проект Закону України «Про місто Харків» розроблений з метою приведення законодавства України у відповідність з Європейською Хартією місцевого самоврядування та Рекомендацій Ради Європи № 48 (1998),102 (2001) щодо місцевої та регіональної демократії в Україні, затверджених постійним комітетом Конгресу місцевих і регіональних демократій в Україні (КМРВЕ) 9 листопада 2001 року та 28 травня 1998 року.

Даний Закон визначає спеціальний статус міста Харків як колишньої столиці України, другого за кількістю населення після Києва міста в Україні, найбільшого індустріального центру України, обласного центру, центру прикордонної території, основного стратегічного центру України, провідного центру юридичної науки в Україні, наймогутнішого центру винахідництва та інноваційної діяльності, центру єврорегиону, створеного на кордоні України з Росією. Розкриваються функції міста Харкова як міста зі спеціальним статусом. Встановлюються права членів територіальної громади Харкова, особливості її статуту, система місцевого самоврядування й основні форми його здійснення. У проекті визначено правові, економічні, соціальні та організаційні принципи діяльності по забезпеченню градостроения, реконструкції й облаштованості доріг, благоустрою Харкова, спрямованого на формування в ньому належного й повноцінного життєвого простору.