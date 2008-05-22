Добкін сьогодні спростовуватиме свою причетність до наркоторгівлі

Харків. 22 травня. УНІАН. За кілька хвилин має розпочатися прес-конференція Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як повідомляє сайт міськради, зустріч мера з пресою запланована на 12.00.

Міський голова традиційно спілкується з журналістами за підсумками сесій міської ради.

Водночас, як пише видання «Главное», «ДОБКІН сьогодні буде спростовувати свою причетність до наркоторгівлі».

Як повідомляв УНІАН, напередодний народний депутат України від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА повідомила про спроби отрмати дозвіл на арешт М.ДОБКІНА.

20 травня вона заявила журналістам у Верховній раді, що Партія регіонів має намір звернутися із заявою в Генеральну прокуратуру України про те, що в Харкові готуються провокації проти мера міста Михайла ДОБКІНА та інших представників місцевої влади.

Зокрема, за її словами, «вчора хотіли взяти дозвіл на арешт мера Харкова та інших членів місцевої влади».

За інформацією інших видань, І.БОГОСЛОВСЬКА вважає, що провокації готуються в МВС на чолі з Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Напередодні пройшла інформація, що нещодавно у Харкові було затримано близько 10 наркоторговців.

Навесні цього року у Верховній раді була створена комісія з перевірки фактів причетності представників міліції та влади Харкова до наркобізнесу.