Харків. 7 червня. УНІАН. В Україні зберігаються ризики другого витка інфляції, повідомив у коментарі УНІАН професор Інституту стратегічних оцінок Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що травнева інфляція на рівні понад 1% вважається загрозливою. Впродовж 2001-2007 рр. відповідний показник не перевищував 0,7%, а 2002 р. індекс споживчих цін знизився на 0,3%. «У цьому значенні інфляція травня, яка, за попередніми даними, оцінюється на рівні 1-1,5%, не дає приводу для оптимізму, - сказав А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ. - За п`ять місяців споживчі ціни зросли майже на 15%, і їх подальше зростання містить реальні загрози входження української економіки в новий виток інфляційної спіралі з її переходом у гіперінфляційний процес».

Водночас А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ наголосив, що було б некоректно звинувачувати уряд і НБУ в повній бездіяльності щодо боротьби з інфляційними процесами.

Так А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ зазначив, що в травні НБУ продовжував здійснювати стриману грошово-кредитну політику, зміцнив курс гривні до долара. Наслідком цього стало відчутне уповільнення зростання пропозиції грошей. У травні 2008 р. монетарна база збільшилася на 0,6%, а з початку року - всього на 2,8% (у січні-травні 2007 р. - на 10,4%). «Йдеться про темпи зростання грошової маси, набагато менші, ніж динаміка ВВП, що відображає немонетарне визначення інфляційного процесу в українській економіці. Як позитивний антиінфляційний чинник ми розглядаємо й політику уряду щодо здійснення впродовж п`яти місяців тільки профіцитного фінансування бюджетних призначень», - повідомив А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.

Водночас він вважає, що антиінфляційна політика уряду в своїх базових принципах залишається непослідовною і суперечливою.

«Одним з найпереконливіших доказів цього є заяви керівництва Кабінету Міністрів про збільшення на основі останніх законодавчих рішень ВР бюджетних витрат на соціальні цілі на 20 млрд. грн. Показовою є і реакція Банкової (Секретаріату Президента - УНІАН), зокрема її вимоги щодо збільшення відповідних витрат до 30-40 млрд. грн. Власне, лише в цьому факті, як у краплині води, відображається вся суть проблеми: в умовах домінування політичних преференцій про будь-яку ефективність антиінфляційної політики не може бути й мови», - наголосив А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. В Україні в квітні 2008 р. до квітня минулого року інфляція становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го - 10,3%).

На початку квітня 2008 року Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні 2008 року становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України 2008 року з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, 2006 року - 11,6%, 2005 року - 10,3%.