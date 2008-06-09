В роботі сесії облради перерва

Харків. 9 червня. УНІАН. Продовження пленарного засідання позачергової сесії Харківської обласної ради, яка розпочала роботу минулої п’ятниці, відбудеться в середу, 11 червня.

Як повідомляє сайт облради, 6 червня сесія відклала ухвалення рішення з питання про внесення змін у рішення обласної ради від 15 січня 2008 року № 582-V «Про обласний бюджет на 2008 рік» (зі змінами).

Депутати прийняли у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області частину триповерхового 30-квартирного житлового будинку в м. Богодухові (по вул. Комарова, 5) і цим же рішенням передали дану частину будинку в спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Богодуховского району. Тепер цей будинок може бути заселений працівниками системи освіти і медицини, які стоять у черзі на отримання житла.

Депутати також ухвалили рішення про часткове звільнення Харківського державного авіаційного виробничого підприємства від сплати земельного податку, а також рішення про внесення змін у Регламент обласної ради.