У Харкові загинув майор міліції

Харків. 1 липня. УНІАН. У Харкові від вибуху снаряду загинув фахівець вибухово-технічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні МВС України в Харківській області, майор міліції Дмитро ТАРУСІН.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, трагедія сталася 30 червня під час проведення експертизи снаряду, який у числі багатьох був вилучений у одного з мешканців області і доставлений у Харків для встановлення приналежності до зброї часів війни та наявності в ньому вибухової речовини.

В лабораторії майор Д.ТАРУСІН самостійно проводив дослідження цього снаряду, який і вибухув під час роботи. Від отриманих тілесних ушкоджень Д.ТАРУСІН загинув на місці, не приходячи до свідомості.

Д.ТАРУСІН був висококласним та досвідченим фахівцем і мав усі необхідні дозволи на самостійне проведення різноманітних експертиз, пов’язаних з дослідженням вибухових речовин та робіт з пошуку, знешкодження вибухових пристроїв і речовин. Які саме обставини призвели до загибелі офіцера міліції, зараз встановлює службова перевірка, повідомили в ЦГЗ.