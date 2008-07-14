Ціни на продовольство будуть високими до 2012
Прогноз Світового банку
Харків. 14 липня. УНІАН. Ціни на продовольство залишаться вище за рівня 2004 року щонайменше до 2012 року, вартість енергоносіїв також залишиться високою і волатильною, вважає президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК.
Він повторив, що оскільки ціни на продукти харчування і енергію знаходяться в «небезпечній зоні», необхідно зібрати 10 млрд. дол., щоб надати грошову і продовольчу допомоги найбіднішим країнам, передає «Рейтер».
Раніше на цьому тижні лідери країн «Великої вісімки» дійшли угоди про необхідність рішення проблеми світової інфляції.
«Я гадаю, що заява про продовольчу безпеку - це хороша заява, але перевірити це можна тільки діями, - сказав Р.ЗЕЛЛІК. - Під час зустрічі я прагнув підкреслити те, що ми в небезпечній зоні високих цін на продукти харчування і паливо, і що існує величезна потреба в додаткових ресурсах».
Він додав, що деякі країни зробили значні пожертви, але фінансування буде необхідне постійно упродовж найближчих років.