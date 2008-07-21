Журналісти обговорять єврокурс

Харків. 21 липня. УНІАН. 23 - 25 липня на Харківщині пройде міжнародна конференція «Євроатлантична Україна: свідомий вибір моделі безпек». Серед організаторів заходу - Центр прав людини «Дерево життя», Харківська жіноча організація «Крона» спільно з Харківською облдержадміністрацією та Печенізькою РДА за підтримки Міністерства закордонних справ України.

Мета конференції - підвищення рівня поінформованості представників ЗМІ Харківщини з питань євроатлантичної інтеграції, передає сайт ОДА.

Під час заходу планується обговорити ключові питання, які стосуються процесу та перспектив вступу України до Організації Північно-Атлантичного Договору.

Також буде оголошено конкурс серед журналістів Харківщини на кращий опублікований матеріал з тематики євроатлантичної інтеграції.

Очікується, що в конференції візьмуть участь представники посольств Словацької Республіки, Республіки Естонія в Україні, а також генерального консульства Республіки Польща у Харкові.