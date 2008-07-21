До Криму призначено 7 додаткових потягів

07:58, 21 липня 2008
Харьків
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Новини Південної залізниці

Харків. 21 липня. УНІАН. Південна залізниця призначила 6 додаткових потягів у напрямку Криму:

№ 545/546 Харків – Севастополь, № 587/588 Харків – Євпаторія, № 175/176 Харків – Сімферополь, № 241/122 Харків – Євпаторія, № 245/246 Харків – Феодосія, № 260/259 Суми – Харків – Феодосія.

Як повідомляє сайт Південної залізниці, потяги признчачені з метою задовольнити нинішні потреби у перевезеннях, враховуючи обсяги пасажиропотоків 2007 року.

Також, враховуючи чисельні побажання пасажирів, керівництво Південної залізниці призначило поїзд № 571/572 Харків – Сімферополь, який щодня відправляється з Харкова о 21.25.

 

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