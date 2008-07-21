Загиблих у катастрофі пілотів Ан-12 поховають 22 липня

Харків. 21 липня. УНІАН. Похорони харків’ян Олександра МІРОШНИКА та Олександра ПРИСТУПИ, командира та бортінженера літака Ан-12, які загинули під час катастрофи літака Ан-12 в Судані, відбудуться у вівторок, 22 липня.

Прощання з льотчиками пройде з 12.00 до 13.00 на майданчику перед приміщенням Харківського аеропорту.

Поховають О.МІРОШНИКА та О.ПРИСТУПУ на 17-му міському кладовищі.