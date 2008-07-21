Прикордонники затримали озброєного до зубів росіянина

Харківські прикордонники вилучили в громадянина Росії рушницю, пістолет, 2 гумових кийка та понад 410 набоїв.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитріц ГОРКОЛЬЦЕВ, зброю було виявлено в суботу увечері в автомобілі «Suzuki-grand vitara», яким керував росіянин, у пункті пропуску «Гоптівка».

Під час перевірки в технологічній порожнині багажного відділення авто, під запасним колесом, прикордонники та митники виявили 258 набоїв до мисливської зброї «Феттер» та «Рекор» калібру 12 та 16 мм, а також гумовий кийок. В салоні автомобіля оглядова група виявила пістолет для стрільби гумовими кулями ІЖ 79-9Т в чохлі, 36 набоїв до нього в картонних коробках, два споряджені магазини до нього з 16 набоями калібру, а також 100 набоїв до мисливської зброї калібру 12 мм «Феттер», 1 гумовий кийок та мисливську рушницю ІЖ-81, калібру 9 мм в чохлі.

Зброю, боєприпаси та спецзасоби, які незаконно переміщувалися через кордон вилучили та передали в митницю. Також конфіскували автомобіль у якому житель Московської області намагався прихвати свій арсенал від контролю. Загальна сума оцінки конфіскату становить майже 166 тис. грн.