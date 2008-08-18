Робота на куп”янщині небезпечна

Куп”янська райдержадміністрація та мерія міста в неповному обсязі виконують вимоги Закону України „Про охорону праці” щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці. Таке рішення прийняла Рада територіального управління Держгірпромнагляду по Харківській області на виїзному засідання у Куп’янську, де слухалися підсумки перевірки підприємств та організацій міста й району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління, інспектори Держгірпромнагляду під час комплексного обстеження 69 підприємств та організацій Куп’янська і Куп’янського району перевірили більше 1200 об’єктів. Було виявлено 2524 порушення нормативно-правових актів з охорони праці, призупинялося ведення 335 видів робіт і експлуатація об’єктів, до адміністративної

відповідальності було притягнуто 110 посадових осіб.

У прес-службі зазначили, що за такої чисельності порушень у місті та районі складаються передумови для травмування людей на виробництві.

Протягом останніх років при виконанні трудових обов’язків травм зазнає до 20 осіб та майже кожного року гине людина.