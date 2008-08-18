Робота на куп”янщині небезпечна

12:19, 18 серпня 2008
Харьків
0 0

Попереджає Держгірпромнагляд

Куп”янська райдержадміністрація та мерія міста в неповному обсязі виконують вимоги Закону України „Про охорону праці” щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці. Таке рішення прийняла Рада територіального управління Держгірпромнагляду по Харківській області на виїзному засідання у  Куп’янську, де слухалися підсумки перевірки підприємств та організацій міста й району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління, інспектори Держгірпромнагляду під час комплексного обстеження 69 підприємств та організацій Куп’янська і Куп’янського району перевірили більше 1200 об’єктів. Було виявлено 2524 порушення нормативно-правових актів з охорони праці, призупинялося ведення 335 видів робіт і експлуатація об’єктів, до адміністративної

відповідальності було притягнуто 110 посадових осіб.

У прес-службі зазначили, що за такої чисельності порушень у місті та районі складаються передумови для травмування людей на виробництві.

Протягом останніх років при виконанні трудових обов’язків травм зазнає до 20 осіб та майже кожного року гине людина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter